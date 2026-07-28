ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Johnson & Johnsons babypuder. (Gene J. Puskar / AP)
Kritiken mot Johnson & Johnson

Johnson & Johnson ingår förlikning i babypuderfallet

Av Andreas Victorzon
Publicerad:

Johnson & Johnsons rättsliga tvist i det uppmärksammade babypuderfallet ser ut att gå mot ett slut efter närmare två decennier. Läkemedelsbolaget har ingått en förlikning värd motsvarande 54 miljarder kronor för 76 000 återstående skadeståndskrav efter anklagelser om att deras talkbaserade babypuder orsakat äggstockscancer, enligt ett pressmeddelande.

Bolaget hävdar att anklagelserna är grundlösa.

– Vi är övertygade om att vi skulle ha vunnit [...] men uppgörelsen gör det möjligt för oss att lägga frågan bakom oss, säger Erik Haas, global chef för rättsprocesser.

Förlikningen är villkorad av att minst 95 procent av kärandena ansluter sig och följer på att en domare ifrågasatt om de kan bevisa att talkprodukterna orsakat deras cancer.

J&J har gått med på att avsätta 5,5 miljarder dollar
Bloomberg  · Ofta betalvägg
Anklagades för att ha innehållit asbest
Reuters  · Ofta betalvägg
Johnson & Johnson: Första utbetalningarna sker 2027
pressmeddelande · www.jnj.com

Läs också

Johnson & Johnson döms betala miljonskadestånd (14 december 2025)
Sveriges Television
Annons
Betalar du rätt pris för ditt bredband? Se aktuella priser på din adress
Bredbandsval

Gå förbi betalväggar!

Omni Mer låser upp en mängd artiklar. En smidig lösning när du vill fördjupa dig.

Upptäck Omni Mer
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
Kritiken mot Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonUSALäkemedel & medicinteknik