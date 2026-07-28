Johnson & Johnson ingår förlikning i babypuderfallet

Johnson & Johnsons rättsliga tvist i det uppmärksammade babypuderfallet ser ut att gå mot ett slut efter närmare två decennier. Läkemedelsbolaget har ingått en förlikning värd motsvarande 54 miljarder kronor för 76 000 återstående skadeståndskrav efter anklagelser om att deras talkbaserade babypuder orsakat äggstockscancer, enligt ett pressmeddelande.

Bolaget hävdar att anklagelserna är grundlösa.

– Vi är övertygade om att vi skulle ha vunnit [...] men uppgörelsen gör det möjligt för oss att lägga frågan bakom oss, säger Erik Haas, global chef för rättsprocesser.

Förlikningen är villkorad av att minst 95 procent av kärandena ansluter sig och följer på att en domare ifrågasatt om de kan bevisa att talkprodukterna orsakat deras cancer.