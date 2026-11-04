Under pseudonymen ”Hans” har Jokkmokks kommunchef Lars Eriksson både producerat och medverkat i porrfilm, varav två släpptes 2025 respektive 2026. Det avslöjar SVT Nyheter Norrbotten. Han får nu sparken, eftersom kommunen anser att han utgör en säkerhetsrisk.

– Det är oerhört viktigt att en ledande chefstjänsteman inte kan utsättas för utpressning, säger kommunalrådet Roland Boman (Fjk) till SVT.

Lars Eriksson själv skriver till kanalen att han inte varit i kontakt med branschen sedan 2022, innan han tillträdde som kommunchef. Han delar inte bilden av att hans tidigare karriär skulle göra honom mer sårbar för utpressning än andra.

”Givet att det rör sig om en laglig, om än tabubelagd verksamhet, som avslutades mer än två år innan jag blev aktuell för den kommunala tjänsten har jag svårt att se en eventuell påverkan”, skriver Lars Eriksson.