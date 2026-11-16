En stöldvåg sprider sig genom landet – tjuvar har börjat kapa kablarna från elbilsladdare på bensinmackar, troligen för att komma åt kopparen inuti. Senast att drabbas är en bensinstation i Gävle där åtta laddkablar stals i helgen, rapporterar P4 Gävleborg.

– Vi var lite snopna när vi kom och alla kablarna var borta. Men de hittar ju alltid något att ta, så är det tyvärr, säger stationschefen Erika Julin.

Enligt polisen började man se liknande kabelstölder i Eskilstuna i april, och sedan dess har det ökat. Andra mackar i närheten uppmanas till vaksamhet.