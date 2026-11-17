Den närgångna kajan ”Kurt” ser ut att ha lagt näbben i blöt för sista gången, rapporterar P4 Halland. Åtminstone på torget i centrala Varberg.

Den vilda fågeln klassades nyligen som en sanitär olägenhet av kommunen. Detta då han, orädd för människor, ofta tog position nära luckan på den lokala grillen varifrån han försökte picka i sig smulor, enligt kioskägaren Pierre Zevenwacht.

Zevenwacht menar att kommunen gjort ”en höna av en fjäder”, men påpekar att han tagit klagomålet på största allvar och agerat.

– I går fångade jag in honom och körde honom till Träslövsläge, så nu har Kurt fått ett nytt boende och trivs bra här, förhoppningsvis. Om allt går som det ska, så slipper vi honom vid torggrillen i framtiden, säger han.