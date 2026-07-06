Källor: Mordet var en ren avrättning – från cykel

Dödsskjutningen i Uppsala i går kväll beskrivs av Aftonbladets källor som en ren avrättning.

Gärningsmannen ska ha cyklat när han avlossade ett skott. Därefter ska personen ha cyklat fram och skjutit på nära håll mot offret, som låg ner på marken.

Skjutningen inträffade i stadsdelen Kvarngärdet vid 21-tiden och en man i 20-årsåldern dödades.

Den misstänkte gärningsmannen är en pojke under 18 år och tog enligt Aftonbladets uppgifter tåget till Stockholm efter mordet. Han greps på en Burger King-restaurang i huvudstaden, enligt tidningens källor.