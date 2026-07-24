Källor: Trumpkollegor varnas för iranska mordplaner

Amerikanska underrättelsetjänster har varnat flera av Donald Trumps topprådgivare för att Iran försöker få dem mördade, uppger källor för Wall Street Journal.

Flera av dem ska bland annat ha fått råd om att sluta anlita privata chaufförtjänster.

Samtidigt uppger källor för New York Times att det var en hotbild kopplad till Iran som fick Donald Trump att byta från det nya till det äldre presidentplanet när han reste hem från Turkiet tidigare i juli.

Enligt tidigare uppgifter skedde flygplansbytet på rekommendation från Secret Service, och källor uppger nu att det berodde på ett hot om att Iranstödda proxygrupper planerade någon form av angrepp.