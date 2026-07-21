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Arkivbild. (Daniel Ceng /AP/TT / AP)
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Källor: TSMC planerar prishöjningar

Av Magnus Eriksson
Publicerad:

Halvledartillverkaren TSMC planerar prishöjningar på upp till 10 procent, skriver den japanska affärstidningen Nikkei Asia.

Samtal med kunder om prishöjningar som har pågått de senaste veckorna ska nu ha slutförts. Prisjusteringarna kommer träda i kraft vid årsskiftet.

TSMC, som är underleverantör till techjättar som Nvidia och Apple, vill inte kommentera uppgifterna.

TSMC: Priserna ska höjas med 10 procent
asia.nikkei.com
Källor: Halvledarjätten planerar prishöjningar
TT
TSMC drabbas av högre kostnader
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