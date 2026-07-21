Källor: TSMC planerar prishöjningar

Halvledartillverkaren TSMC planerar prishöjningar på upp till 10 procent, skriver den japanska affärstidningen Nikkei Asia.

Samtal med kunder om prishöjningar som har pågått de senaste veckorna ska nu ha slutförts. Prisjusteringarna kommer träda i kraft vid årsskiftet.

TSMC, som är underleverantör till techjättar som Nvidia och Apple, vill inte kommentera uppgifterna.