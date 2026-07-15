Källor: Uber nära att köpa Foodoras ägare

Uber ser till slut ut att lyckas köpa matleveransbolaget Foodoras tyska ägare Delivery Hero. Enligt källor till Financial Times är parterna nära att offentliggöra en affär som värderar Delivery Hero till 12,5 miljarder euro, motsvarande 137 miljarder kronor.

Det motsvarar 41 euro per aktie. I maj avböjde den svensk-grundade Foodora-ägaren ett bud från Uber på 33 euro per aktie, vilket motsvarade cirka 108 miljarder kronor.

Ett offentliggörande kan komma redan på torsdagen, enligt tidningens källor.