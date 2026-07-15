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Foodora-matbud i Traneberg i Stockholm. Illustrationsbild. (Martina Holmberg / TT)
Gigekonomin

Källor: Uber nära att köpa Foodoras ägare

Av Andreas Victorzon
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Uber ser till slut ut att lyckas köpa matleveransbolaget Foodoras tyska ägare Delivery Hero. Enligt källor till Financial Times är parterna nära att offentliggöra en affär som värderar Delivery Hero till 12,5 miljarder euro, motsvarande 137 miljarder kronor.

Det motsvarar 41 euro per aktie. I maj avböjde den svensk-grundade Foodora-ägaren ett bud från Uber på 33 euro per aktie, vilket motsvarade cirka 108 miljarder kronor.

Ett offentliggörande kan komma redan på torsdagen, enligt tidningens källor.

Delivery Heros grundare och vd Niklas Östberg aviserade att han lämnar i mars nästa år
Financial Times  · Ofta betalvägg
Delivery Hero har bekräftat att förhandlingarna är långt framskridna
Reuters  · Ofta betalvägg

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Uber bjuder ingen premie utöver vad aktien var värd vid föregående stängning (24 maj)
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TT
Delivery Hero bekräftar budet från Uber (23 maj)
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Delivery Heros aktie
live · finance.yahoo.com
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