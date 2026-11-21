USA:s försvarsminister Pete Hegseth har infört nya begränsningar av landets försvarssamarbete med Kanada. Det uppger källor för Washington Post.

Det är oklart exakt hur samarbetet påverkas av de nya instruktionerna, som skickats ut i ett hemligstämplat meddelande, men enligt WP:s källor kommer det åtminstone att ses som en ”örfil” i Ottawa.

Relationen mellan USA och Kanada har varit ansträngd under Trumpadministrationen, bland annat eftersom presidenten flera gånger sagt att han överväger att köpa grannlandet.