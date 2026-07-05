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SommarvädretOmni förklarar

Kan cikador komma till Sverige? Så drabbas djuren av värmen

(Carolyn Kaster / AP)

När extremhettan breder ut sig över Europa förändras djurlivet. I södra Frankrike talas det om att cikadorna tystnat och i Spanien har tusentals fågelungar dött i sina bon när hustaken blivit allt för varma.

Så påverkas djurlivet av de återkommande värmeböljorna på kontinenten – och detta är vad som kan vänta i Sverige.

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