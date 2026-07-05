Sommarvädret • Omni förklarar
Kan cikador komma till Sverige? Så drabbas djuren av värmen
När extremhettan breder ut sig över Europa förändras djurlivet. I södra Frankrike talas det om att cikadorna tystnat och i Spanien har tusentals fågelungar dött i sina bon när hustaken blivit allt för varma.
Så påverkas djurlivet av de återkommande värmeböljorna på kontinenten – och detta är vad som kan vänta i Sverige.
Få ut ännu mer av Omni – skaffa Omni Mer
- Förklaring & fördjupning
- Gå förbi betalväggar
- Annonsfri upplevelse
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen