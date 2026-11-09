I kväll delas det prestigefyllda Bookerpriset ut. Listan över tänkbara pristagare har blivit kortare – nu återstår bara sex namn.

Marlon James har chans att få sitt andra Bookerpris med omtalade ”The disappearers”. I en recension i New York Times beskrivs verket som ”årtiondets, om inte århundradets, roman”.

En annan förhandsfavorit är ”John of John” av Douglas Stuart. Även Stuart har tilldelats Bookerpriset. Det var 2020 för uppmärksammade ”Shuggie Bain”.

På årets lista finns även Luke Kennards ”Black Bag”, i vilken en misslyckad skådespelare anlitas av en professor för att delta på föreläsningar iklädd en svart läderväska som ett psykologiskt experiment.