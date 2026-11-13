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Innovation & framtid

Kan liv uppstå i syra? Ny forskning öppnar för liv på oväntade platser i rymden

Studies published over the last three years by the scientists Sara Seager, her son Max Seager and their collaborators indicate that besides water, the cosmos contain another clear, stable and abundant liquid, sulfuric acid, that has been overlooked as a possible elixir of life.
Studies published over the last three years by the scientists Sara Seager, her son Max Seager and their collaborators indicate that besides water, the cosmos contain another clear, stable and abundant liquid, sulfuric acid, that has been overlooked as a possible elixir of life. (MERIJN HOS AND JURRIAAN HOS / NYT)

Sommaren 2020 återskapade 17-årige Max Seager Venus hemma på familjens veranda. Hans mamma, den framstående planetforskaren Sara Seager ville veta hur olika material skulle klara s…

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The New York Times

Could Alien Life Thrive in Acid Instead of Water?

Best known for dissolving bodies in bathtubs, sulf…

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