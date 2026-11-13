Kan liv uppstå i syra? Ny forskning öppnar för liv på oväntade platser i rymden

Sommaren 2020 återskapade 17-årige Max Seager Venus hemma på familjens veranda. Hans mamma, den framstående planetforskaren Sara Seager ville veta hur olika material skulle klara s…

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