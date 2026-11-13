Kan liv uppstå i syra? Ny forskning öppnar för liv på oväntade platser i rymden
Sommaren 2020 återskapade 17-årige Max Seager Venus hemma på familjens veranda. Hans mamma, den framstående planetforskaren Sara Seager ville veta hur olika material skulle klara s…
The New York Times
Could Alien Life Thrive in Acid Instead of Water?
Best known for dissolving bodies in bathtubs, sulf…
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