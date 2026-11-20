Flodhästen och internetfenomenet Fiona har dött, uppger Cincinnati zoo.

”Det är med extrem sorg som vi delger er nyheten att Fiona inte överlevde trots de många försöken från våra fantastiska veterinärer och skötare att hjälpa henne igenom vad som visade sig vara ett medicinskt nödläge”, säger djurparken i ett uttalande under torsdagskvällen.

För ungefär tio dagar sedan åt hon upp en stickad mössa som hamnat i hennes inhägnad. Sedan dess har Fiona övervakats dygnet runt och blivit matad med ”sin favoritmat”.