Ett minnesplats för Fiona vid entrén till Cincinnati Zoo. Till höger en till synes AI-genererad bild där gorillan Harambe tar emot Fiona i himlen.

Den kända flodhästen Fionas död på Cincinnati Zoo har väckt minnen av ett annat uppmärksammat djur, rapporterar AP.

2016 sköts gorillahanen Harambe till döds i samma djurpark efter att en liten pojke ramlat in i hans inhägnad. Händelsen fick internationell uppmärksamhet och Harambe blev ett nätfenomen.

Nu sprids till synes AI-genererade bilder där Harambe tar emot Fiona i himlen i sociala medier.

Joanne Prater som bor i Cincinnatiförorten Loveland vittnar om att likheterna mellan de två djuren var det enda någon pratade om på torsdagen.

– De är Cincinnatiikoner. Alla vet vilka Fiona och Harambe är här.