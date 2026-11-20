Fionas död väcker minnet av Harambe till liv – AI-bilder sprids
Den kända flodhästen Fionas död på Cincinnati Zoo har väckt minnen av ett annat uppmärksammat djur, rapporterar AP.
2016 sköts gorillahanen Harambe till döds i samma djurpark efter att en liten pojke ramlat in i hans inhägnad. Händelsen fick internationell uppmärksamhet och Harambe blev ett nätfenomen.
Nu sprids till synes AI-genererade bilder där Harambe tar emot Fiona i himlen i sociala medier.
Joanne Prater som bor i Cincinnatiförorten Loveland vittnar om att likheterna mellan de två djuren var det enda någon pratade om på torsdagen.
– De är Cincinnatiikoner. Alla vet vilka Fiona och Harambe är här.
bakgrund
Harambe
Wikipedia (en)
Harambe (, hə-RAHM-bay; May 27, 1999 – May 28, 2016) was a western lowland gorilla who lived at the Cincinnati Zoo. On May 28, 2016, a three-year-old boy visiting the zoo climbed under a fence into an outdoor gorilla enclosure where he was grabbed and violently dragged and thrown by Harambe. Fearing for the boy's life, a zoo worker shot and killed Harambe. The incident was recorded on video and received broad international coverage and commentary, including controversy over the choice to use lethal force. Several primatologists and conservationists wrote later that the zoo had no other choice under the circumstances, and that it highlighted the danger of zoo animals near humans and the need for better standards of care. Harambe became the subject of Internet memes, a statue, songs, and other tributes and recognitions.
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