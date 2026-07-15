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Maria Sjarapova. (Jordan Strauss/AP)
Digitala vården

Kändisar investerar i Daniel Eks kroppsscanning

Av Tomas Ekelund
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Neko Health, Daniel Eks startup som säljer kroppsscanning, tar in 700 miljoner dollar i nytt kapital. Investerarna är en brokig skara kändisar och miljardärer, enligt Bloomberg. Vilken värdering bolaget ges framgår inte.

Bland annat går modellen Claudia Schiffer, tidigare tennisspelaren Maria Sjarapova och tidigare fotbollsspelaren Thierry Henry in med pengar i Neko. Det gör även Mark Zuckerberg och Priscilla Chan samt den israeliska miljardären Eyal Ofer.

Ek grundade Neko Health ihop med Hjalmar Nilsonne 2018.

Tog in 260 miljoner dollar i senaste värderingen i början på 2025
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Daniel Ek: Vill demokratisera kroppsscanning (2024)
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Digitala vårdenNeko HealthMark ZuckerbergThierry Henry