ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
En tonåring tittar på sin telefon i London. Arkivbild. (Kin Cheung /AP/TT / AP)
Digitala vården

Västra Götaland kräver nätpsykolog på 27 miljoner

Av Tor Gasslander
Publicerad:

Västra Götalandsregionen kräver tillbaka 27 miljoner kronor från vårdföretaget Distriktsläkarna Mölndal, rapporterar Göteborgs-Posten. Regionen har granskat digitala psykologbesök via chatt och funnit allvarliga brister i hur vården har utförts.

– Vi vet inte om patienterna fått rätt behandling, säger regionens nämndordförande My Alnebratt (S) till tidningen.

Över 537 journaler har granskats av regionen, som kommit fram till att ingen av dem duger som underlag för ersättning.

Distriktsläkarna Mölndal har ännu inte kommenterat regionens krav.

”Vi ser att det finns en systematik även bland nätläkarbolagen där man helt enkelt felrapporterar”
Göteborgs-Posten  · Ofta betalvägg
Regeringens utredare vill ändra ersättningsmodellen för nätläkare
Sveriges Radio
Antalet besök hos nätpsykologer ökar kraftigt (2020)
Sveriges Radio
Annons
Boka hotell i Sverige – från 742 kr/natt hos Elite
Elite Hotels
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
Digitala vårdenVästra Götalands länMölndalVästra GötalandsregionenSocialdemokraternaRegion Västra GötalandSjukvård