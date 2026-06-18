Västra Götaland kräver nätpsykolog på 27 miljoner

En tonåring tittar på sin telefon i London. Arkivbild.

Västra Götalandsregionen kräver tillbaka 27 miljoner kronor från vårdföretaget Distriktsläkarna Mölndal, rapporterar Göteborgs-Posten. Regionen har granskat digitala psykologbesök via chatt och funnit allvarliga brister i hur vården har utförts.

– Vi vet inte om patienterna fått rätt behandling, säger regionens nämndordförande My Alnebratt (S) till tidningen.

Över 537 journaler har granskats av regionen, som kommit fram till att ingen av dem duger som underlag för ersättning.

Distriktsläkarna Mölndal har ännu inte kommenterat regionens krav.