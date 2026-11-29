Kändisarnas favoritbutik stänger efter nästan 100 år
Den familjeägda matbutiken Zingone Bros på Manhattan i New York stänger efter nästan ett sekel. Bland stamkunderna genom åren finns Jerry Seinfeld och Matt Dillon – och det var här…
The Wall Street Journal
This Century-Old NYC Grocery Store Is Closing. Even Its Famous Customers Couldn’t Save It.
Zingone Bros. plans to close its doors at the end…
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