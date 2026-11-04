Demokraternas seger • Omni förklarar
”Kastade bort valet” – så gjorde Trumps handplockade kandidater fiasko
Donald Trump skulle säkra segern med sina handplockade kandidater. I stället förlorade Republikanerna några av sina viktigaste fästen – och nu får presidenten skulden för flera av fiaskona.
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