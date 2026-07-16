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Över 500 millimeter regn väntas falla i delar av Texas
Utrikes

Katastrofala översvämningar i Texas: ”Stor och dödlig”

Av Hedda Hallsenius
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Flera dagars intensiva regnväder har lett till katastrofala översvämningar i delstaten Texas i USA, rapporterar bland annat AP.

Vädermyndigheten i staden San Antonio varnar för att en ”stor och dödlig” flodvåg rusar ner för floden Guadalupe, som stigit tio meter högre än vanligt. Förra året svämmade floden över så illa att 28 ledare och deltagare på sommarlägret Camp Mystic omkom.

Boende i området uppmanas att omedelbart söka sig till högre höjder.

Tiotals människor har hittills behövt räddas undan översvämningarna.

Boende: Förra året kom vattnet utan förvarning – i år har fler säkerhetsåtgärder vidtagits
AP  · Ofta betalvägg
CNN rapporterar löpande
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I Hunt i Texas har det fallit 200 millimeter regn på sex timmar
Aftonbladet
Barn med snorkel och cyklop räddades i Texas
tv · CNN
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