Katastrofala översvämningar i Texas: ”Stor och dödlig”

Över 500 millimeter regn väntas falla i delar av Texas

Flera dagars intensiva regnväder har lett till katastrofala översvämningar i delstaten Texas i USA, rapporterar bland annat AP.

Vädermyndigheten i staden San Antonio varnar för att en ”stor och dödlig” flodvåg rusar ner för floden Guadalupe, som stigit tio meter högre än vanligt. Förra året svämmade floden över så illa att 28 ledare och deltagare på sommarlägret Camp Mystic omkom.

Boende i området uppmanas att omedelbart söka sig till högre höjder.

Tiotals människor har hittills behövt räddas undan översvämningarna.