Katja Nyberg hoppar av riksdagsvalet

Den tidigare SD-ledamoten Katja Nyberg ställer inte upp i höstens riksdagsval för Ambition Sverige. Det framgår av handlingar från Länsstyrelsen i Sörmland som SVT Nyheter Sörmland tagit del av.

I ett mejl meddelar Katja Nyberg att hon återkallar sin kandidatur för partiet. Någon anledning anges inte.

Nyheten om att Nyberg skulle ställa upp för Ambition Sverige kom i april, precis efter att hon delgivits misstanke om grov olovlig körning och rattfylleri – brott hon senare åtalades för.

Ambition Sverige leds av Elsa Widding, som lämnade Sverigedemokraterna våren 2023, och består av flera tidigare SD-politiker.