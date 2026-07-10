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Katja Nyberg. (Anders Wiklund/TT / TT Nyhetsbyrån)
Valet 2026Valrörelsen

Katja Nyberg hoppar av riksdagsvalet

Av Adam Lindh
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Den tidigare SD-ledamoten Katja Nyberg ställer inte upp i höstens riksdagsval för Ambition Sverige. Det framgår av handlingar från Länsstyrelsen i Sörmland som SVT Nyheter Sörmland tagit del av.

I ett mejl meddelar Katja Nyberg att hon återkallar sin kandidatur för partiet. Någon anledning anges inte.

Nyheten om att Nyberg skulle ställa upp för Ambition Sverige kom i april, precis efter att hon delgivits misstanke om grov olovlig körning och rattfylleri – brott hon senare åtalades för.

Ambition Sverige leds av Elsa Widding, som lämnade Sverigedemokraterna våren 2023, och består av flera tidigare SD-politiker.

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