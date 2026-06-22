KD vill ha folkomröstning i Stockholm om Nobel Center

Kristdemokraterna i Stockholms stad går till val på att hålla en lokal folkomröstning om den omstridda utformningen av Nobel Center vid Slussen. Det rapporterar Svenska Dagbladet.

”Vi går till val på att det ska anordnas en folkomröstning om alternativa gestaltningar”, skriver partiets gruppledare i kommunen Nike Örbrink i en kommentar till tidningen.

Bygglovet för den planerade byggnaden har överklagats till Länsstyrelsen, som ska meddela ett beslut i frågan i veckan.