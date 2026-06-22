KD vill ha folkomröstning i Stockholm om Nobel Center
Kristdemokraterna i Stockholms stad går till val på att hålla en lokal folkomröstning om den omstridda utformningen av Nobel Center vid Slussen. Det rapporterar Svenska Dagbladet.
”Vi går till val på att det ska anordnas en folkomröstning om alternativa gestaltningar”, skriver partiets gruppledare i kommunen Nike Örbrink i en kommentar till tidningen.
Bygglovet för den planerade byggnaden har överklagats till Länsstyrelsen, som ska meddela ett beslut i frågan i veckan.
bakgrund
Nobel Center
Wikipedia (sv)
Nobel Center, tidigare Nobel Prize Center, var en planerad byggnad för den publika verksamheten kring Nobelpriset. Byggnaden skulle ha byggts på Blasieholmen i Stockholms innerstad för att ersätta Stockholms konserthus som lokal för prisutdelningsceremonin samt Nobelmuseet i Gamla stan. Dessutom skulle där finnas lokaler för utställningar, möten och evenemang samt bibliotek, restaurang och butiker.
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