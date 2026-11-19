It-hoten mot samhället • Omni förklarar
Kentaurhackarna är här – så hårdnar kampen om nätsäkerheten
Först hittades säkerhetshål som legat oupptäckta i tolv år. Nu har experter med hjälp av AI avslöjat en allvarlig brist i programmeringsspråket Java. Fynden visar hur AI skruvar upp tempot i kapplöpningen mellan hackare och cybersäkerhetsexperter.
De nya kentaurhackarna är hälften människa, hälften AI.
– Vi är absolut mitt i någonting som förmodligen kommer att ändra vår vardag en hel del och vi vet inte riktigt vart det kommer ta vägen någonstans, säger cybersäkerhetsexperten Rasmus Grönlund på Truesec, till Omni.
Fortsätt läsa – testa gratis i 1 månad
Få tillgång till hela artikeln och allt vårt bästa material i Omni Mer.
- Läs utan annonser
- Dela med en vän
- Avsluta när du vill
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen