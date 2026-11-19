Garri Kasparov ger upp efter att ha förlorat mot Deep Blue 1997. Kasparov talade sedan om ”kentaurschack” – alltså att maskin och människa spelade tillsammans. Bilden är från en video från tillfället.

Först hittades säkerhetshål som legat oupptäckta i tolv år. Nu har experter med hjälp av AI avslöjat en allvarlig brist i programmeringsspråket Java. Fynden visar hur AI skruvar upp tempot i kapplöpningen mellan hackare och cybersäkerhetsexperter.

De nya kentaurhackarna är hälften människa, hälften AI.

– Vi är absolut mitt i någonting som förmodligen kommer att ändra vår vardag en hel del och vi vet inte riktigt vart det kommer ta vägen någonstans, säger cybersäkerhetsexperten Rasmus Grönlund på Truesec, till Omni.