Kidnappad 15-åring har fritagits av polisen
En 15-årig pojke som kidnappades i Karlskoga i fredags har fritagits av polisen i en insats i Örebro, skriver myndigheten på sin hemsida.
Han hittades i en lägenhet på måndagen och har inga allvarliga fysiska skador. Pojken har nu återförenats med sin familj.
Sex personer har anhållits.
– De anhållna är sedan tidigare kända för polisen, säger utredningsledaren Therese Johansson till TT.
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