Arkivbild från en polisinsats i Malmö.

En 15-årig pojke som kidnappades i Karlskoga i fredags har fritagits av polisen i en insats i Örebro, skriver myndigheten på sin hemsida.

Han hittades i en lägenhet på måndagen och har inga allvarliga fysiska skador. Pojken har nu återförenats med sin familj.

Sex personer har anhållits.

– De anhållna är sedan tidigare kända för polisen, säger utredningsledaren Therese Johansson till TT.