Kina dominerar redan på stor AI-plattform i USA

AI-tjänster som Hy3, Mimo och Deepseek bland de mest använda på Openrouter.

Över 60 procent av alla AI-tokens som amerikanska företag använder på plattformen Openrouter är kopplade till kinesiska språkmodeller, skriver Bloomberg.

Siffrorna ger en bild av hur välanvända de kinesiska modellerna redan är och hur stora konsekvenserna av ett förbud skulle vara.

– Det skulle möta motstånd från open source-rörelsen och delar av AI-forskningsvärlden, säger Saif Khan på Institute for Progress.