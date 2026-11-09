Trump och Xi vid toppmötet i september.

Kina skjuter upp höjningen av tullarna mot USA i ytterligare två månader till efter nyår, uppger landets transportmyndighet. Pausen gäller en höjning av tullarna till 24 procent och hamnavgifter för fartyg kopplade till USA, skriver Reuters.

Enligt myndigheten är beslutet en följd av överenskommelsen mellan Donald Trump och Xi Jinping vid toppmötet i Washington i september.

Samtidigt noterar Peking att Trumpadministrationen planerar att införa tullar med stöd av en annan lag, efter att USA:s högsta domstol underkänt de tidigare tullarna.

”Kina kommer att noga följa USA:s kommande åtgärder och vid behov anpassa sina motåtgärder”, skriver myndigheten.