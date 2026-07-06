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Kinesisk militärparad i Peking för ett år sedan. (Alexander Kazakov / AP)
Kinas globala ambitioner

Japansk protest mot Kinas vapentest i Stilla havet

Av Helena Sällström
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Kina har genomfört en ovanlig testskjutning av en ballistisk robot från en atomubåt i Stilla havet, rapporterar Bloomberg. Roboten har kapacitet att bära atomvapen, men vid provskjutningen var stridsspetsen en attrapp.

Japan protesterar mot testet och uttrycker ”allvarlig oro” över Kinas ökade militära aktivitet i regionen.

Testet sker samtidigt som Kina trappar upp sin militära närvaro i Stilla havet
Bloomberg  · Ofta betalvägg
Enligt Tokyo uppmanades Kina att avstå från tester som kan hota Japans säkerhet
AFP  · Ofta betalvägg
Peking hade i förväg varslat bland andra Nya Zeeland om testet, uppger källor
TT
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Kinas globala ambitionerKinaAsienJapan