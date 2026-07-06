Japansk protest mot Kinas vapentest i Stilla havet

Kinesisk militärparad i Peking för ett år sedan.

Kina har genomfört en ovanlig testskjutning av en ballistisk robot från en atomubåt i Stilla havet, rapporterar Bloomberg. Roboten har kapacitet att bära atomvapen, men vid provskjutningen var stridsspetsen en attrapp.

Japan protesterar mot testet och uttrycker ”allvarlig oro” över Kinas ökade militära aktivitet i regionen.