Japansk protest mot Kinas vapentest i Stilla havet
Kina har genomfört en ovanlig testskjutning av en ballistisk robot från en atomubåt i Stilla havet, rapporterar Bloomberg. Roboten har kapacitet att bära atomvapen, men vid provskjutningen var stridsspetsen en attrapp.
Japan protesterar mot testet och uttrycker ”allvarlig oro” över Kinas ökade militära aktivitet i regionen.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen