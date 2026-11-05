Kina är öppet för att köpa amerikanska jordbruksvaror, men kräver att länderna först enas om ömsesidiga tullsänkningar, rapporterar Reuters.

– Kina hoppas att USA tillsammans med oss skapar gynnsamma förutsättningar för jordbrukshandeln genom sänkta tullar och färre handelshinder, säger handelsdepartementets talesperson Huang Ling.

Vita huset uppgav i maj att Kina lovat köpa jordbruksvaror för 17 miljarder dollar årligen. Men inköpen har hittills gått trögt, vilket sätter press på amerikanska bönder.