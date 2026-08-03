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Kinas mäktigaste flod återhämtar sig – tumlarna blir fler

A elderly man wades in the water along the banks of the Yangtze River near Yichang in central China’s Hubei province. (Ng Han Guan / AP)

Den mäktiga Yangtzefloden rinner från den tibetanska högplatån genom Kina till Shanghai och kallas ofta för landets moderflod. Men den har inte alltid behandlats med respekt.

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The Economist

China’s mightiest river is coming back from the brink

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