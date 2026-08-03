Kinas mäktigaste flod återhämtar sig – tumlarna blir fler
Den mäktiga Yangtzefloden rinner från den tibetanska högplatån genom Kina till Shanghai och kallas ofta för landets moderflod. Men den har inte alltid behandlats med respekt.
The Economist
China’s mightiest river is coming back from the brink
But eco-authoritarianism is not all roses
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