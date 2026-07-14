Kinas manosfär växer – hat mot kvinnor större problem
En arg manosfär av ogifta män har växt fram i Kina och på sociala medier riktar de sin ilska mot kvinnor och feminism.
The Economist
China is dealing with its own manosphere
But online misogyny is only one corner of a much b…
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