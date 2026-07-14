ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Perspektiv på världen

Kinas manosfär växer – hat mot kvinnor större problem

Women walk their dogs past a shopping street in Beijing. (Ng Han Guan /AP/TT / AP)

En arg manosfär av ogifta män har växt fram i Kina och på sociala medier riktar de sin ilska mot kvinnor och feminism.

Läs hela artikeln
The Economist

China is dealing with its own manosphere

But online misogyny is only one corner of a much b…

Få ut ännu mer av Omni – skaffa Omni Mer

  • Förklaring & fördjupning
  • Gå förbi betalväggar
  • Annonsfri upplevelse
Bli medlem
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen