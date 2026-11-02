En bild på byggnaden där Totalförsvarets forskningsinstitut är inhyst. Byggnaden får inte fotograferas utan särskilt tillstånd.

En kinesisk man har häktats efter att ha fotat flera skyddsobjekt i Stockholmsområdet i helgen, rapporterar Expressen.

Mannen uppger i förhör att han är turist och deltog i en guidad gruppresa. Skyltarna om fotoförbud har mannen inte förstått, eftersom han inte förstår svenska och hans engelska är dålig.

Mannen nekar till brott, och häktas eftersom det anses finnas risk att han skulle lämna landet.