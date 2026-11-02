Kines fotade skyddsobjekt i Stockholm – häktas
En kinesisk man har häktats efter att ha fotat flera skyddsobjekt i Stockholmsområdet i helgen, rapporterar Expressen.
Mannen uppger i förhör att han är turist och deltog i en guidad gruppresa. Skyltarna om fotoförbud har mannen inte förstått, eftersom han inte förstår svenska och hans engelska är dålig.
Mannen nekar till brott, och häktas eftersom det anses finnas risk att han skulle lämna landet.
bakgrund
Fotograferingsförbud
Wikipedia (sv)
Fotograferingsförbud är ett förbud mot att fotografera en viss plats, ett visst föremål eller en viss händelse, eller att medföra kamerautrustning dit.[källa behövs]. Förbudet kan i vissa fall, såsom beträffande skyddsobjekt, vara styrkt i straffrätten, och i så fall är det ett brott att fotografera. Fotograferingsförbud kan också vara en klausul i ett skriftligt eller muntligt civilrättsligt avtal, mellan den som besöker en plats eller ett evenemang, och den som står värd för besöket.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen