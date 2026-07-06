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Klarna börsnoterades i New York i september förra året. (Richard Drew / AP)
Ekonomi

Klarna ansöker om banktillstånd i USA

Av Andreas Victorzon
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Den svenska betaljätten Klarna har ansökt om tillstånd att etablera Klarna Bank USA, enligt ett pressmeddelande. Ansökningarna har lämnats in både till myndigheter i delstaten Utah och till USA:s myndighet för insättningsgarantier FDIC.

Banktillståndet skulle göra det möjligt för Klarna att bedriva sin befintliga bankverksamhet i egen regi, skriver fintechbolaget i pressmeddelandet.

Klarna har varit en etablerad bank i Europa sedan 2017.

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