Klarna ansöker om banktillstånd i USA

Den svenska betaljätten Klarna har ansökt om tillstånd att etablera Klarna Bank USA, enligt ett pressmeddelande. Ansökningarna har lämnats in både till myndigheter i delstaten Utah och till USA:s myndighet för insättningsgarantier FDIC.

Banktillståndet skulle göra det möjligt för Klarna att bedriva sin befintliga bankverksamhet i egen regi, skriver fintechbolaget i pressmeddelandet.

Klarna har varit en etablerad bank i Europa sedan 2017.