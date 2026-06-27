Klart: Dan Sullivan möter Dan Sullivan i Alaska

Utmanaren Dan J Sullivan till vänster, och senatorn Dan S Sullivan till höger.

I många delstater pågår just nu uppladdningen inför Republikanernas primärval till höstens kongressval. Men i Alaska har en ovanlig konflikt uppstått kring namnen på två av kandidaterna: båda heter Dan Sullivan.

Alaskas senator, Dan Sullivan, utmanades plötsligt av en annan Dan Sullivan. Senatorn anklagade sin rival för att ha ställt upp i syfte att förvirra och vilseleda väljarna.

Utmanaren togs bort från valsedeln av Alaskas valmyndighet som höll med senatorn, men nu har en domare beslutat att Dan Sullivan nummer två är fullt berättigad att ställa upp i valet.