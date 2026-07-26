Klart fler kontaktförbud efter regeringens lagändring

Antalet kontaktförbud har ökat kraftigt sedan fjolårets lagändring, som syftade till att skydda våldsutsatta. Enligt siffror från Åklagarmyndigheten ligger ökningen på 48 procent, rapporterar Sveriges Radio.

Vice överåklagare Eva Johnsson säger att ökningen var väntad. Tidigare var åklagare mycket restriktiva med att dela ut kontaktförbud mot förövare som inte är tidigare dömda. Så är det inte nu, och det är den stora skillnaden, enligt Johansson.

– Det är något som har lagt hämsko på möjligheten att bevilja kontaktförbud tidigare.