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Illustrationsbild. (TT)
Mäns våld mot kvinnor

C: Byråkratiska krav stänger kvinnoboenden

Av Joel Malmén
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Sedan tillståndsplikten för skyddade kvinnoboenden infördes har antalet halverats, skriver två C-politiker på SvD Debatt.

Att staten kvalitetssäkrar och stänger ute oseriösa aktörer är rimligt, fortsätter de:

”Men dagens regelverk bygger på en syn där kvalitet i hög grad mäts genom administrativa processer, dokumentation och fysiska krav på verksamheten.”

Stora kommersiella aktörer har lättare att leva upp till dessa krav, medan mindre, ideellt drivna boenden tvingas stänga trots att de har lång, värdefull erfarenhet och kompetens, skriver debattörerna.

De efterlyser flera reformer, bland annat att regelverket för tillstånd görs om i samarbete med kvinnojourerna.

C: ”Byråkrati får inte slå ut kvinnojourerna”
debatt · Svenska Dagbladet  · Ofta betalvägg

Om debattörerna

Mari-Louise ”Millis” Wernersson, förbundsordförande, Centerkvinnorna
Helena Vilhelmsson, jämställdhetspolitisk talesperson och riksdagsledamot (C)

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