ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Arkivbild från manifestation i Stockholm i januari. (Fredrik Sandberg/TT)
Mäns våld mot kvinnor

KD: Paus för tillståndsplikt ska rädda kvinnojourer

Av Patrik Dahlin
Publicerad:

Kristdemokraterna vill pausa den tillståndsplikt som regeringen införde för kvinnojourer, säger partiledare Ebba Busch enligt TT.

Orsaken är att reformen, som syftade till att stoppa oseriösa aktörer, har lett till att många skyddade boenden för kvinnor och barn har lagts ner.

– Den har gett en del oväntade och oönskade resultat, säger Busch.

KD ska ta initiativ till förändringen när riksdagen öppnar efter sommaren.

Just nu upplåst för alla
Mäns våld mot kvinnorKontext
Svenska politiker är eniga om att mäns våld mot kvinnor måste upphöra. Regeringen har skärpt straffen och tagit fram en ny strategi för att stoppa våldet. Samtidigt larmar kvinnojourer om att nya regler tvingar dem att stänga.
Skulle också öka kvaliteten på boenden
TT
Numera krävs ett tillstånd från IVO (6 april)
Sveriges Radio
Annons
Betalar du rätt pris för el? Jämför elavtal kostnadsfritt hos Elskling
Elskling
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
Mäns våld mot kvinnorKristdemokraternaPolitikJämställdhetspolitikEbba Busch