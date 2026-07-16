KD: Paus för tillståndsplikt ska rädda kvinnojourer

Arkivbild från manifestation i Stockholm i januari.

Kristdemokraterna vill pausa den tillståndsplikt som regeringen införde för kvinnojourer, säger partiledare Ebba Busch enligt TT.

Orsaken är att reformen, som syftade till att stoppa oseriösa aktörer, har lett till att många skyddade boenden för kvinnor och barn har lagts ner.

– Den har gett en del oväntade och oönskade resultat, säger Busch.

KD ska ta initiativ till förändringen när riksdagen öppnar efter sommaren.