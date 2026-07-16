KD: Paus för tillståndsplikt ska rädda kvinnojourer
Kristdemokraterna vill pausa den tillståndsplikt som regeringen införde för kvinnojourer, säger partiledare Ebba Busch enligt TT.
Orsaken är att reformen, som syftade till att stoppa oseriösa aktörer, har lett till att många skyddade boenden för kvinnor och barn har lagts ner.
– Den har gett en del oväntade och oönskade resultat, säger Busch.
KD ska ta initiativ till förändringen när riksdagen öppnar efter sommaren.
Just nu upplåst för alla
Mäns våld mot kvinnor • Kontext
Svenska politiker är eniga om att mäns våld mot kvinnor måste upphöra. Regeringen har skärpt straffen och tagit fram en ny strategi för att stoppa våldet. Samtidigt larmar kvinnojourer om att nya regler tvingar dem att stänga.
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