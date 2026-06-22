Roks kritiserar förslaget: ”Naiv bild av våldet”

Riksorganisationen för kvinno- och tjejjourer i Sverige (Roks) kritiserar M:s förslag om dubbla straff för våld i nära relationer, rapporterar TV4 Nyheterna.

Ordföranden Adine Samadi säger att M ger uttryck för en ”ganska naiv bild av vad mäns våld mot kvinnor är” och är kritisk mot det ensidiga fokuset på straffskärpningar.

– Att låsa in någon längre betyder inte automatiskt att våldet upphör, säger hon.

Roks efterlyser i stället lägre trösklar för att anmäla och en förändrad kultur inom rättsväsendet, där arbetet mot våldet prioriteras högre och insatser sätts in tidigare.