Roks kritiserar förslaget: ”Naiv bild av våldet”
Riksorganisationen för kvinno- och tjejjourer i Sverige (Roks) kritiserar M:s förslag om dubbla straff för våld i nära relationer, rapporterar TV4 Nyheterna.
Ordföranden Adine Samadi säger att M ger uttryck för en ”ganska naiv bild av vad mäns våld mot kvinnor är” och är kritisk mot det ensidiga fokuset på straffskärpningar.
– Att låsa in någon längre betyder inte automatiskt att våldet upphör, säger hon.
Roks efterlyser i stället lägre trösklar för att anmäla och en förändrad kultur inom rättsväsendet, där arbetet mot våldet prioriteras högre och insatser sätts in tidigare.
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