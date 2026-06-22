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Roks-demonstration. Illustrationsbild. (Hossein Salmanzadeh/TT / TT Nyhetsbyrån)
Valet 2026Mäns våld mot kvinnor

Roks kritiserar förslaget: ”Naiv bild av våldet”

Av Joel Malmén
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Riksorganisationen för kvinno- och tjejjourer i Sverige (Roks) kritiserar M:s förslag om dubbla straff för våld i nära relationer, rapporterar TV4 Nyheterna.

Ordföranden Adine Samadi säger att M ger uttryck för en ”ganska naiv bild av vad mäns våld mot kvinnor är” och är kritisk mot det ensidiga fokuset på straffskärpningar.

– Att låsa in någon längre betyder inte automatiskt att våldet upphör, säger hon.

Roks efterlyser i stället lägre trösklar för att anmäla och en förändrad kultur inom rättsväsendet, där arbetet mot våldet prioriteras högre och insatser sätts in tidigare.

Samadi: Det här lyfts ofta under valår
www.tv4.se
Kristersson: Många tycker att det är provocerande låga straff
TT
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