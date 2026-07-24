Klart: Jürgen Klopp tar över tyska landslaget

Jürgen Klopp på plats vid kvartsfinalen mellan Frankrike och Marocko under årets fotbolls-VM.

Nu står det klart att den tidigare Liverpool-tränaren Jürgen Klopp tar över det tyska herrlandslaget i fotboll. Beskedet kom under en pressträff klockan 11 på fredagen, skriver Bild.

Tyskland gjorde en fiaskoartad insats i årets VM, där man åkte ut redan i sextondelsfinalen mot Paraguay. Förlusten ledde till dåvarande förbundskaptenen Julian Nagelsmanns avgång och kort därefter uppgav Klopp att han var redo att axla rollen som ledare för ”Die Mannschaft”.

Klopp spelade fotboll i tyska Mainz i många år, och efter att han avslutade spelarkarriären tog han över som tränare i klubben. Efter att därefter ha tränat Borussia Dortmund i sju år tog han över Liverpool 2015.

Under sin tid i den engelska klubben vann han en ligatitel och en Champions League-buckla.