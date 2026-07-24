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Jürgen Klopp under pressträffen där nyheten om hans tillträde presenterades. (Michael Probst/AP/TT)
Landslagsfotboll

Klopp om hedersuppdraget: ”Höjdpunkten i min karriär”

Av Felix Ruiz Wedjesjö
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På en pressträff i Frankfurt beskriver Jürgen Klopp sitt nya uppdrag som förbundskapten för Tysklands herrlandslag som ”en stor ära”, enligt Bild.

– Det är en väldigt speciell dag för mig. Jag vill tacka alla som har gjort det här möjligt, säger Klopp.

Han framhåller också att han är beredd att ta emot kritik i sin nya roll.

– Jag jobbar gärna på att förbättra mig. Allt handlar om jobbet, säger Klopp och tillägger:

– Förhoppningsvis är det här höjdpunkten i min karriär.

Bild rapporterar löpande från pressträffen (tyska)
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Klopp har tidigare tränat Borussia Dortmund och Liverpool
TT
Klopp: ”Man känner av magnituden och ansvaret”
Aftonbladet
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