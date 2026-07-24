Klart: LeBron James går till Philadelphia

Philadelphia 76ers blir ny klubbadress för basketstjärnan LeBron James. 41-åringen har gjort åtta år i Los Angeles Lakers och nu står det klart var flyttlasset går.

”Jag tror att jag kan hjälpa till att göra Philadelphia till ett mästarlag”, skriver han i ett inlägg på X.

Enligt ESPN har James skrivit på ett tvåårskontrakt värt motsvarande omkring 77 miljoner kronor.