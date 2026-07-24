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Lebron James under en match 11 maj. (Mark J. Terrill /AP/TT)
Sport

Klart: LeBron James går till Philadelphia

Av Patrik Dahlin
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Philadelphia 76ers blir ny klubbadress för basketstjärnan LeBron James. 41-åringen har gjort åtta år i Los Angeles Lakers och nu står det klart var flyttlasset går.

”Jag tror att jag kan hjälpa till att göra Philadelphia till ett mästarlag”, skriver han i ett inlägg på X.

Enligt ESPN har James skrivit på ett tvåårskontrakt värt motsvarande omkring 77 miljoner kronor.

LeBron James på X
x.com
Medger att han var nära att lägga ner karriären
www.espn.com
Är bästa poängplockare i basketligan NBA:s historia
TT
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