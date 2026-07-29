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Klimataktion i Malmö – aktivister blockerar väg

Av Joel Malmén
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Ett 20-tal klimataktivister från rörelsen ”Ta tillbaka framtiden” har satt sig och blockerat en väg i Oljehamnen i Malmö, rapporterar Sydsvenskan.

– Vi ser just nu att Europa brinner och att det inte tas tillräckliga åtgärder mot klimatkrisen, säger talespersonen Elvin Landaeus Csizmadia.

Åtta fordon, varav fyra lastbilar, har blockerats. Polis har kallats till platsen.

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