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Arkivbild. (Fredrik Karlsson/TT / TT Nyhetsbyrån)
Utländska bärplockarna

Kommun: Bärplockare utsatt grupp – se upp för exploatering

Av Tea Oscarsson
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Skellefteå kommun uppmanar fastighetsuthyrare att leta efter tecken på människoexploatering. Detta efter att polisen under ett larm om brand utanför Burträsk förra veckan upptäckte bärplockare som misstänks ha varit utsatta för människohandel. Det rapporterar SVT Västerbotten.

I det fallet hade en fastighetsägare lånat ut ett hus till en bekant som i sin tur ordnade boende för bärplockare.

– Jag sa att jag hade ett hus med sju sängar ute i skogen och att nyckeln låg i postlådan utanför entrén, säger uthyraren.

Regionkoordinator: Bör vara uppmärksamma på indikatorer om utsatthet
Sveriges Television
Misstänkt människoexploatering upptäckt efter brandlarm i Burträsk (31 juli)
Sveriges Radio
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