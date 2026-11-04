Linköpings kommun kommer inte tillåta kommunala skolor eller verksamheter att samla in pengar till årets Musikhjälpen som hålls i staden. Det rapporterar P4 Östergötland.

De menar att kommunallagen sätter stopp eftersom de inte godtyckligt får gynna en organisation eller en aktör, skriver Corren. Därför får kommunala skolor inte ha sina namn på bössor. Däremot får man starta insamlingar privat, så länge det är tydligt att de inte kopplas till Linköping kommun.

– Gynnar man en part måste man gynna alla parter som arbetar med liknande insamlingar, säger Moa Malviker, chefsjurist.

Men beslutet får kritik av Tormod Johansen som är docent i offentlig rätt. Han menar att det vore odemokratiskt om ”elever i klass 6A” inte skulle få uttrycka sig politiskt.