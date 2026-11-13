De ska leda Musikhjälpen – ”Självklart att säga ja”
Hampus Hedström, Assia Dahir och Farah Abadi blir trion som ska leda Sveriges Radios Musikhjälpen i år, rapporterar TT. Farah Abadi kallades in i sista stund sedan David Druid hoppat av.
Farah Abadi gör därmed sin femte upplaga av radioklassikern.
– Det var självklart för mig att säga ja, säger hon till TT.
Årets Musikhjälpen hålls i Linköping och årets tema är ”För psykisk hälsa i krig och kris”.
Musikhjälpen börjar den 30 november och pågår i en vecka.
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