Alex Karp, grundare och vd för det amerikanska mjukvarubolaget Palantir, har köpt 15 000 hektar skogsmark för 235 miljoner kronor i Härjedalen. Det har spekulerats vilt om vad han ska göra med marken.

Nu har Bergs kommun, där skogsområdet ligger, haft ett möte med bolaget Cladonia Skog, som Alex Karp använt för att köpa skogen, rapporterar lokala medier.

Kommundirektör Anders Wennerberg menar att det var bra att få träffas men att inga stora nyheter släpptes.

– Det finns inga stora planer, absolut ingenting om datacenter, ingenting om mineralutvinning, utan snarare tvärtom att man är mån om att bevara skogen som finns nu och förädla om möjligt, säger han till Tidningen Härjedalen.

Kommunstyrelsens ordförande Therese Kärngard (S) säger till P4 Jämtland att Cladonia under mötet bekräftade att marken köpts för rekreation och att Alex Karp bland annat vill åka skidor där.