V: Sälj inte 15 000 hektar skog till Palantirs vd
SCA:s försäljning av 15 000 hektar skogs- och fjällmark i Härjedalen till Alex Karp, vd för den amerikanska försvarsnära techjätten Palantir, är djupt problematisk. Det skriver två V-politiker i en debattartikel i Aftonbladet.
”Vi motsätter oss att så stora markområden säljs till utländska privata intressen utan att de långsiktiga konsekvenserna för Sverige och lokalbefolkningen vägs in.”
Staten måste ta ett större ansvar för att skydda strategiskt viktiga markområden, och stora förvärv ska granskas utifrån nationell säkerhet, naturresurser och lokala behov, skriver politikerna.
Om debattörerna
Birger Lahti, riksdagsledamot, Vänsterpartiet
Elin Hoffner, regionråd för Vänsterpartiet, Region Jämtland-Härjedalen
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