Konstverk utsattes för sabotage – finger bröts av

Konstverket ”Jag är extrem” som ställs ut under Open Art i Örebro har utsatts för sabotage, skriver DN.

Redan natten efter att skulpturen – som är fem meter lång och väger 200 kilo – ställts ut vid Stortorget bröt någon av ett ringfinger. Enligt vittnen ska påverkade män ha hoppat på armen och försökt dra omkring den.

Efter nästan tre veckor kunde konstverket placeras ut igen, men redan dagen efter hade någon hunnit klottra ”snuthat” på armen.

– Tröskeln för att hata har blivit lägre. Det blir nu en fråga om vad som är tillåtet i det offentliga rummet, där offentlig konst har väldigt låg status, säger Petter Pettersson som är en av konstnärerna, till tidningen.