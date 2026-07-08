Konstverk utsattes för sabotage – finger bröts av
Konstverket ”Jag är extrem” som ställs ut under Open Art i Örebro har utsatts för sabotage, skriver DN.
Redan natten efter att skulpturen – som är fem meter lång och väger 200 kilo – ställts ut vid Stortorget bröt någon av ett ringfinger. Enligt vittnen ska påverkade män ha hoppat på armen och försökt dra omkring den.
Efter nästan tre veckor kunde konstverket placeras ut igen, men redan dagen efter hade någon hunnit klottra ”snuthat” på armen.
– Tröskeln för att hata har blivit lägre. Det blir nu en fråga om vad som är tillåtet i det offentliga rummet, där offentlig konst har väldigt låg status, säger Petter Pettersson som är en av konstnärerna, till tidningen.
bakgrund
Örebro Open Art
Wikipedia (sv)
Örebro OpenArt är en biennal för samtidskonst med konstnärer från hela världen. Ett promenad-museum där mer än 100 konstverk kan upplevas direkt på gator och torg, i köpcentrum, på fasader, runt Slottet, i Svartån och många oväntade platser i centrala Örebro. Örebro kommun driver OpenArt med stöd av Region Örebro län, Adolf Lindgrens stiftelse och det lokala näringslivet. OpenART är ett återkommande evenemang som har arrangerats år 2008, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019, 2022 och 2024 (2021 blev uppskjutet på grund av den rådande covid-19-pandemin). Varje upplaga, ställer OpenArt ut ca 100 konstverk, skapade av samtida konstnärer, lokalt och internationellt kända. Biennalen har varit värd åt en mängd omtalade verk så som "Think Different (How to hang workers' uniforms)" av Ai Weiwei (2015), "Bad Bad Boy" av Tommi Toija (2013), "The Big Yellow Rabbit" av Florentijn Hofman (2011). Verken är endast ett fåtal av de många kreationer som genom åren givit en ovanlig twist åt stadsrummet. OpenArt syftar till att:
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