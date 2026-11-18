Ghanas regering beslutade nyligen att köpa in den fransktillverkade privatjeten Falcon 6X för 60 miljoner dollar, motsvarande 610 miljoner kronor. Beslutet har rört upp känslor i ett land där hushållen brottas med stigande levnadskostnader, skriver BBC.

”De här pengarna skulle räcka till att anställa över 100 000 sjuksköterskor och 200 000 lärare”, skriver en användare på X.

Bland kritikerna finns även oppositionspolitikern Samuel Abu Jinapor.

– Det som var oacceptabelt i opposition kan inte plötsligt bli acceptabelt i regeringsställning bara för att det är andra som har makten, säger han enligt BBC.