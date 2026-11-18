Den ghananska regeringen försvarar beslutet att köpa in ett nytt privatflygplan till president John Mahama för över 600 miljoner kronor. Ordförandet för parlamentets försvarsutskott menar att landets ekonomiska situation håller på att förbättras, enligt BBC News.

– Landets starka ekonomi och makroekonomiska stabilitet har stärkt vår ställning genom att importen har blivit billigare, och nu är det rätt tillfälle, säger Peter Lanchene Toobu.