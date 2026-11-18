Det brinner för fullt på avfallsanläggningen Stena Recycling i Halmstad, rapporterar Hallands Nyheter.

Larmet om branden nådde räddningstjänsten vid kvart över fem-tiden.

– Det är en större brand med stor spridningsrisk, säger räddningstjänstens vakthavande befäl Thomas Andersson.

Räddningstjänsten har haft minst 16 enheter på plats och bilder visar hur kraftig svart rök stiger mot skyn.