En skadad person har förts till sjukhus efter en kraftig lägenhetsbrand i Göteborg i natt, rapporterar GP.

Polisen larmades vid 03-tiden om en fullt utvecklad brand. En timme senare hade branden släckts, men det pågår fortfarande en insats i området.

– Vi kommer vara kvar under morgonen och kontrollera, säger räddningstjänstens larmoperatör Johan Karlsson.