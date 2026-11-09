Kraftig brand i lägenhet i Göteborg – en skadad
En skadad person har förts till sjukhus efter en kraftig lägenhetsbrand i Göteborg i natt, rapporterar GP.
Polisen larmades vid 03-tiden om en fullt utvecklad brand. En timme senare hade branden släckts, men det pågår fortfarande en insats i området.
– Vi kommer vara kvar under morgonen och kontrollera, säger räddningstjänstens larmoperatör Johan Karlsson.
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